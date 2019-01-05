Источник сообщил о возможности отмены визита Рогозина в США

Источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что поездка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Соединённые Штаты может быть отменена, а не отложена, как заявило NASA.

«В первую очередь это должен был быть ответный визит Дмитрия Рогозина на поездку главы NASA в Россию. Будем надеяться, что NASA удастся решить все политические вопросы, и он всё же состоится, предложение с их стороны сохраняется. Но если нет, то визит просто будет отменён», — приводит РИА Новости слова источника.

В октябре 2018 года NASA пригласило Рогозина посетить Соединённые Штаты в начале 2019-го.

В январе NASA сообщило, что запланированный на февраль визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США придётся отложить.