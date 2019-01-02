В Сибири планируют начать эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

Учёные Института ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук намерены начать в январе эксперименты на установке по удержанию термоядерной плазмы с параметрами, пригодными для создания ракетного двигателя. Об этом сообщил замдиректора института Александр Иванов.

«Первые эксперименты показали, что эффект существует. И космический мотор работает, и средство для уменьшения потерь плазмы тоже. Сейчас установлено штатное оборудование. Мы готовимся к началу экспериментов на ней в январе 2019 года, которые должны в полном объеме продемонстрировать возможности», — цитирует РИА Новости Иванова.

Он отметил, что установка является демонстратором технологий.

По его словам, учёным удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тыс. градусов и достаточно высокую плотность, то есть получить параметры, которые пригодны для создания ракетного двигателя.

В октябре сообщалось, что в России проведены успешные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса.