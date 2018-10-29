В России успешно испытали систему охлаждения космического ядерного двигателя

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В России проведены успешные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса.
В России успешно испытали систему охлаждения космического ядерного двигателя
  • © НПО «Энергомаш»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные госзакупок.

«Работы выполнены в полном объёме. Результаты соответствуют требованиям технического задания», — говорится в тексте.

В июле Минобороны России сообщило об успешных испытаниях новейшего вооружения — ракетных комплексов «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», морской системы «Посейдон», крылатой ракеты «Буревестник» и лазерного комплекса «Пересвет».

О её разработке в марте в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию рассказал российский президент Владимир Путин.

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