В России успешно испытали систему охлаждения космического ядерного двигателя
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные госзакупок.
«Работы выполнены в полном объёме. Результаты соответствуют требованиям технического задания», — говорится в тексте.
В июле Минобороны России сообщило об успешных испытаниях новейшего вооружения — ракетных комплексов «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», морской системы «Посейдон», крылатой ракеты «Буревестник» и лазерного комплекса «Пересвет».
О её разработке в марте в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию рассказал российский президент Владимир Путин.