В России успешно испытали систему охлаждения космического ядерного двигателя

В России проведены успешные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные госзакупок.

«Работы выполнены в полном объёме. Результаты соответствуют требованиям технического задания», — говорится в тексте.

В июле Минобороны России сообщило об успешных испытаниях новейшего вооружения — ракетных комплексов «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», морской системы «Посейдон», крылатой ракеты «Буревестник» и лазерного комплекса «Пересвет».

О её разработке в марте в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию рассказал российский президент Владимир Путин.