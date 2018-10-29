В Петербурге вскрыли капсулу с письмом от комсомольцев 1968 года

В Санкт-Петербурге вскрыли капсулу от комсомольцев, заложенную на территории завода «Красная заря» в Петербурге 50 лет назад.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Выборгского района города.

«Мы счастливы тем, что с каждым днём всё больше людей земли встают под знамёна марксизма-ленинизма», — говорится в тексте.

Также авторы письма отметили, что империализм готовит против них войну.

Несмотря на это, они назвали своё время прекрасным, потому что «строят счастье для грядущих поколений».

Ранее стало известно, что в Хабаровске вскрыли капсулу с посланием комсомольцев 1978 года молодёжи 2018 года в день 100-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи.