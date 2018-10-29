В Петербурге вскрыли капсулу с письмом от комсомольцев 1968 года
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Выборгского района города.
«Мы счастливы тем, что с каждым днём всё больше людей земли встают под знамёна марксизма-ленинизма», — говорится в тексте.
Также авторы письма отметили, что империализм готовит против них войну.
Несмотря на это, они назвали своё время прекрасным, потому что «строят счастье для грядущих поколений».
Ранее стало известно, что в Хабаровске вскрыли капсулу с посланием комсомольцев 1978 года молодёжи 2018 года в день 100-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи.