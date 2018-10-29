В Хабаровске вскрыли капсулу с посланием комсомольцев 1978 года молодёжи 2018 года в день 100-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). Об этом сообщает РИА Новости.

В канун 60-летия комсомола члены ВЛКСМ обратились к современной молодёжи с призывом, в частности, хранить и приумножать традиции организации.

«...Воспитывать молодёжь в духе беспредельной преданности делу партии, безграничной любви к нашей советской родине», — уточняется в тексте.

Комсомольцы также призвали потомков продолжать жить при коммунизме, быть достойными звания граждан СССР, а также следовать «бессмертным ленинским заветам».

В ноябре 2017 года в Пензе в честь 100-летия революции вскрыли капсулы времени.

Послания потомкам были заложены в 50- и 60-летний юбилеи Октябрьской революции в 1967 и 1977 годах.