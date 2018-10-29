В Хабаровске вскрыли капсулу с посланием комсомольцев 1978 года
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В канун 60-летия комсомола члены ВЛКСМ обратились к современной молодёжи с призывом, в частности, хранить и приумножать традиции организации.
«...Воспитывать молодёжь в духе беспредельной преданности делу партии, безграничной любви к нашей советской родине», — уточняется в тексте.
Комсомольцы также призвали потомков продолжать жить при коммунизме, быть достойными звания граждан СССР, а также следовать «бессмертным ленинским заветам».
В ноябре 2017 года в Пензе в честь 100-летия революции вскрыли капсулы времени.
Послания потомкам были заложены в 50- и 60-летний юбилеи Октябрьской революции в 1967 и 1977 годах.