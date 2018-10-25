Эксперт оценил исследование о смертельной опасности зимы

Врач-кардиолог, ведущий телеканала «Доктор» Константин Иванов в беседе с радио Sputnik прокомментировал исследование шведских учёных о смертельной опасности зимы.

«Скорее всего, активируется симпатическая нервная система, и за счёт этого происходят ряд процессов, которые формируют или уже активируют всё то, из-за чего происходит перекрытие коронарного русла», — сказал он.

По его словам, это могут быть разные факторы.

Эксперт также отметил, что с наступлением холодного периода люди перестают полноценно двигаться. У многих повышается артериальное давление, поскольку они не корректируют терапию, не узнают, как с этим бороться.

Со своей стороны, эксперт Всероссийского форума «Здоровье нации», доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Нана Погосова в беседе с «Российской газетой» заявила, что сам факт наступления зимы не говорит о приближении «смертельной опасности».

Как пояснила эксперт, в случае очень низких температур у людей, страдающих ишемической болезнью сердца, может быть спазм сосудов, но существуют современные методы лечения, позволяющие скорректировать состояние.

Также существуют простые рекомендации, благодаря которым «сердечники» могут спокойно пережить холода. Для остальных приход зимы и температура ниже нуля не несут больших рисков, если они будут избегать крайностей.

Согласно исследованию шведских учёных, при низких температурах у людей сужаются сосуды, в организм поступает меньше кислорода. Кроме того, зимой люди чаще болеют гриппом, что также повышает риск сердечных приступов.