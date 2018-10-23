В Чёрном море обнаружили затонувший более 2000 лет назад корабль

Археологи обнаружили корабль, который находился на дне Чёрного моря более 2,4 тыс. лет. Об этом информирует The Guardian со ссылкой на исследователей Black Sea Maritime Archaeology Project.

«Корабль, который сохранился в неповреждённом виде со времён классической эпохи и лежит на глубине более 2 км, — я бы никогда не подумал, что это возможно. Это изменит наше понимание судостроения и мореплавания в древнем мире», — заявил ведущий исследователь команды Black Sea Maritime Archaeology Project профессор Джон Адамс.

Отмечается, что длина обнаруженного корабля составляет 23 метра, на нём сохранились мачта, руль и гребные скамейки.

Как сообщает издание, найденный корабль был торговым. Он похож на изображённое на древнегреческой вазе Siren Vase судно, к мачте которого был привязан Одиссей, спасающийся от пения сирен. Эта ваза датируется тем же периодом и хранится в Британском музее.

По словам исследователей, они планируют оставить корабль там, где нашли. Однако они взяли небольшой фрагмент для углеродного анализа, который провёл Саутгемптонский университет.

Исследователи добавили, что согласно результатам анализа это судно действительно является «самым древним неповреждённым кораблём, известным человечеству».

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Норвегии место захоронения викингов с 20-метровым кораблём.