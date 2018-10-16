В Норвегии археологи обнаружили корабль викингов

Археологи обнаружили в Норвегии место захоронения викингов с 20-метровым кораблём. Об этом сообщает сайт Норвежского института исследования культурного наследия (NKU).

Как уточняется, находку сделали в провинции Эстфолл. Отмечается, что захоронение с кораблём было обнаружено с помощью специального георадара.

По словам учёных, кладбище находится на небольшой глубине. Кроме того, учёные считают, что погребённый под землёй корабль — это часть кладбища.

Ранее сообщалось, что в Швеции ребёнок нашёл в озере древний меч. После консультаций со специалистами выяснилось, что находка, вероятно, относится ко времени, когда в Скандинавии ещё не началась эпоха викингов.