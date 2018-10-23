«Роскосмос» намерен отработать ещё несколько возможных версий аварии «Союза-ФГ»

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Госкорпорация «Роскосмос» намерена провести ещё несколько экспериментов для отработки возможных версий аварии «Союза-ФГ».
«Роскосмос» намерен отработать ещё несколько возможных версий аварии «Союза-ФГ»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко.

«Решили отработать ещё пару версий для того, чтобы быть абсолютно уверенным. И для отработки этих версий нужно провести ещё ряд экспериментов», — отметил Устименко.

Ранее сообщалось, что окончательный отчёт по аварии корабля «Союз МС-10» будет утверждён 30 октября. Космонавт Александр Волков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал аварию.

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