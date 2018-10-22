Эксперт оценила исследование об уменьшении риска потери зрения

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Российский хирург-офтальмолог Ирина Фёдорова в беседе с Nation News оценила выводы учёных Уэстмидского института медицинских исследований, согласно которым ежедневное употребление в пищу овощей, богатых нитратами, существенно снижает риск потери зрения.
Эксперт оценила исследование об уменьшении риска потери зрения
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«Макулодистрофия может развиться у любого человека вне зависимости от того, что он ест. Рацион при профилактике заболевания не играет никакой роли, ни в плюс, ни в минус», — заявила Фёдорова.

По её словам, в России макулодистрофию выявляют примерно у 20% пациентов.

Что касается профилактики, то специалист советует защищаться от ультрафиолетового излучения — синей части спектра.

«Но понятно, что это не панацея и полной гарантии нет», — добавила она.

Ранее американские эксперты-сомнологи из клиники Майо заявили, что сон на животе является худшим вариантом ночного отдыха.

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