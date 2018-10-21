Источник назвал предварительную дату очередного старта к МКС
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Даты старта и посадки — 3 декабря и 20 декабря. Они предварительные, и их ещё предстоит утвердить на заседании аварийной комиссии 30 октября», — рассказал собеседник агентства.
Ранее глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что с главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина временно сняли санкции, чтобы он мог приехать в США по приглашению агентства.
Космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев в беседе с НСН прокомментировал сообщение.