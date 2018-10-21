Источник назвал предварительную дату очередного старта к МКС

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Очередная экспедиция может отправиться к Международной космической станции (МКС) 3 декабря, возвращение нынешнего экипажа возможно 20 декабря.
Источник назвал предварительную дату очередного старта к МКС
  • © Роскосмос/Олег Артемьев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Даты старта и посадки — 3 декабря и 20 декабря. Они предварительные, и их ещё предстоит утвердить на заседании аварийной комиссии 30 октября», — рассказал собеседник агентства.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что с главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина временно сняли санкции, чтобы он мог приехать в США по приглашению агентства.

Космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев в беседе с НСН прокомментировал сообщение.

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