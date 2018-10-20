Миссия BepiColombо стартовала к Меркурию
Отмечается, что BepiColombo — это миссия, которая была организована ЕКА и японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).
В ведомстве сообщают, что это первая европейская миссия на Меркурий.
«Запуск BepiColombo — это огромная веха для ЕКА и JAXA, и впереди будет много больших успехов», — заявил директор ЕКА Ян Дитрих Вернер.
В составе миссии два орбитальных аппарата — магнитосферный орбитер и планетарный орбитер. А доставит эти аппараты к орбите Меркурия третий модуль.
Ранее сообщалось, что Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало фотографии с поверхности астероида Рюгу.
Утверждалось, что это первые снимки в истории.