Миссия BepiColombо стартовала к Меркурию

Миссии BepiColombo по изучению Меркурия стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщается на сайте европейского космического агентства (ЕКА).

Отмечается, что BepiColombo — это миссия, которая была организована ЕКА и японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

В ведомстве сообщают, что это первая европейская миссия на Меркурий.

«Запуск BepiColombo — это огромная веха для ЕКА и JAXA, и впереди будет много больших успехов», — заявил директор ЕКА Ян Дитрих Вернер.

В составе миссии два орбитальных аппарата — магнитосферный орбитер и планетарный орбитер. А доставит эти аппараты к орбите Меркурия третий модуль.

Ранее сообщалось, что Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало фотографии с поверхности астероида Рюгу.

Утверждалось, что это первые снимки в истории.