Специалисты Казахстана взяли 92 пробы грунта на месте падения «Союза»

Казахстанские специалисты взяли 92 пробы грунта на месте падения ракеты-носителя «Союз МС-10». Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбута Атамкулова.

«Первые результаты будут, мы 92 пробы взяли анализов грунта. В одной точке падения у нас 14 проб, на второй — 12. Это первая ступень», — отметил Атамкулов.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС — российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом — произошла авария носителя. Члены экипажа не пострадали.

В связи с произошедшим начала работу госкомиссия по расследованию аварии.