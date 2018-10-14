В РКК «Энергия» заявили, что запасов на МКС хватит до лета 2019 года

Запасов продовольствия, топлива, кислорода и воды на борту Международной космической станции (МКС) хватит для работы экспедиций до лета 2019 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», руководителя полёта российского сегмента МКС космонавта Владимира Соловьёва.

«На МКС достаточное количество резервов, которые обеспечивают среду обитания. Эти резервы оцениваются нами в полгода — до лета будущего года и даже больше. Резервы — это запасы топлива, кислорода, воды, продуктов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что телеметрия и данные с видеорегистратора, установленного на аварийной ракете «Союз-ФГ», доставлены в РКК «Энергия».

11 октября во время запуска «Союза МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане.