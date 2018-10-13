РКК «Энергия» получила телеметрию и видеорегистратор потерпевшего аварию «Союза»

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Телеметрия и данные с видеорегистратора, установленного на аварийной ракете «Союз-ФГ», доставлены в ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия», сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
РКК «Энергия» получила телеметрию и видеорегистратор потерпевшего аварию «Союза»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Видеорегистратор и данные телеметрии «Союза-ФГ», потерпевшего аварию во время пуска в четверг, 11 октября, доставлены в РКК «Энергия» для изучения и формирования выводов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты направят комиссии по расследованию инцидента.

Ранее стало известно, что двигательная установка системы спасения «Союза МС-10» была уже сброшена на момент ЧП.

11 октября во время запуска «Союза МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане. 

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