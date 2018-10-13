РКК «Энергия» получила телеметрию и видеорегистратор потерпевшего аварию «Союза»
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Видеорегистратор и данные телеметрии «Союза-ФГ», потерпевшего аварию во время пуска в четверг, 11 октября, доставлены в РКК «Энергия» для изучения и формирования выводов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что результаты направят комиссии по расследованию инцидента.
Ранее стало известно, что двигательная установка системы спасения «Союза МС-10» была уже сброшена на момент ЧП.
11 октября во время запуска «Союза МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане.