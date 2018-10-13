Двигательная установка системы спасения «Союза МС-10» была уже сброшена на момент аварии

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Двигательная установка системы спасения «Союза МС-10» была уже сброшена на момент аварии, аппарат после аварийного запуска спасён с помощью двигателей головного обтекателя.
Двигательная установка системы спасения «Союза МС-10» была уже сброшена на момент аварии
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Двигательная установка системы аварийного спасения (ДУ САС) сбрасывается на 114-й секунде… 11 октября аварийная ситуация произошла как раз в работе второй ступени, когда уже ДУ САС была сброшена, а головной обтекатель ещё находился на ракете», — приводит РИА Новости слова заместителя главного конструктора по космической технике Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) «Искра» Виктора Волчкова.

Он добавил, что головной обтекатель сбрасывается примерно на 180-й секунде полёта.

Ранее начальник производства МКБ «Искра» Сергей Рассохин заявил, что отправку на космодром Байконур системы аварийного спасения для следующего пилотируемого корабля «Союз МС-11» ускорят примерно на месяц.

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