Систему спасения для «Союза МС-11» отправят на Байконур ранее запланированного

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Начальник производства Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) «Искра» Сергей Рассохин заявил, что отправку на космодром Байконур системы аварийного спасения для следующего пилотируемого корабля «Союз МС-11» ускорят примерно на месяц.
Систему спасения для «Союза МС-11» отправят на Байконур ранее запланированного
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«У нас планировался пуск в середине декабря, поставка на Байконур системы аварийного спасения должна была быть в 20-х числах ноября… Сейчас мы вынуждены готовить её на снаряжение в ближайшее время, чтобы поставить её на Байконур», — приводит РИА Новости слова Рассохина.

Он отметил, что точные сроки поставки на Байконур пока неизвестны.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что госкомиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» не создавала специальную группу для изучения возможности консервации Международной космической станции.

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