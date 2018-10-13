Систему спасения для «Союза МС-11» отправят на Байконур ранее запланированного
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- РИА Новости
«У нас планировался пуск в середине декабря, поставка на Байконур системы аварийного спасения должна была быть в 20-х числах ноября… Сейчас мы вынуждены готовить её на снаряжение в ближайшее время, чтобы поставить её на Байконур», — приводит РИА Новости слова Рассохина.
Он отметил, что точные сроки поставки на Байконур пока неизвестны.
Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что госкомиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» не создавала специальную группу для изучения возможности консервации Международной космической станции.