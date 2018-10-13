Систему спасения для «Союза МС-11» отправят на Байконур ранее запланированного

Начальник производства Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) «Искра» Сергей Рассохин заявил, что отправку на космодром Байконур системы аварийного спасения для следующего пилотируемого корабля «Союз МС-11» ускорят примерно на месяц.

«У нас планировался пуск в середине декабря, поставка на Байконур системы аварийного спасения должна была быть в 20-х числах ноября… Сейчас мы вынуждены готовить её на снаряжение в ближайшее время, чтобы поставить её на Байконур», — приводит РИА Новости слова Рассохина.

Он отметил, что точные сроки поставки на Байконур пока неизвестны.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что госкомиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» не создавала специальную группу для изучения возможности консервации Международной космической станции.