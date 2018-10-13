В «Роскосмосе» заявили, что возможность консервации МКС не рассматривается

В госкорпорации «Роскосмос» опровергли данные о том, что госкомиссия по расследованию аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» изучает возможность консервации Международной космической станции (МКС).

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«Решений о создании каких-либо групп, тем более по такому вопросу, не принималось», — заявили в «Роскосмосе».

Также в госкорпорации призвали СМИ воздержаться от публикации непроверенной информации, отметив, что это вредит ходу расследования.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг смогли спастись.

Госкомиссия по расследованию аварии начала работу в связи с ЧП.