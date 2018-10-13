В «Роскосмосе» заявили, что возможность консервации МКС не рассматривается
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
«Решений о создании каких-либо групп, тем более по такому вопросу, не принималось», — заявили в «Роскосмосе».
Также в госкорпорации призвали СМИ воздержаться от публикации непроверенной информации, отметив, что это вредит ходу расследования.
11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг смогли спастись.
Госкомиссия по расследованию аварии начала работу в связи с ЧП.