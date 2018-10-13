СМИ: Аварийная комиссия проверит на Байконуре всех участвовавших в подготовке к полёту «Союза»

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Аварийная комиссия, расследующая причины происшествия с ракетой-носителем «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10», намерена проверить всех сотрудников Байконура, участвовавших в подготовке к полёту космического аппарата.
СМИ: Аварийная комиссия проверит на Байконуре всех участвовавших в подготовке к полёту «Союза»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Часть состава аварийной комиссии осталась на космодроме Байконур для расследования причин аварии ракеты «Союз-ФГ». Им предстоит проверить всех сотрудников, которые принимали участие в работе над ракетой», — сказал собеседник.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

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