СМИ: Аварийная комиссия проверит на Байконуре всех участвовавших в подготовке к полёту «Союза»
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Часть состава аварийной комиссии осталась на космодроме Байконур для расследования причин аварии ракеты «Союз-ФГ». Им предстоит проверить всех сотрудников, которые принимали участие в работе над ракетой», — сказал собеседник.
11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.