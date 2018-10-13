Жена космонавта Овчинина рассказала о его возвращении домой

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Светлана Овчинина, супруга космонавта Алексея Овчинина, с чьим космическим кораблём «Союз МС-10» ранее произошла авария, рассказала о возвращении мужа домой.
Жена космонавта Овчинина рассказала о его возвращении домой
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом она сказала в эфире телеканала НТВ.

«Он вчера прибыл домой. Всё в порядке. Думаю, что в кругу семьи он очень быстро восстановится и морально, и физически», — поделилась она.

Также супруга космонавта добавила, что не отпустила бы мужа в следующий полёт, если бы могла.

«Но они люди государственные, поэтому у меня нет выбора», — отметила Светлана Овчинина.

Ранее замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вячеслав Рогожников заявил, что члены экипажа корабля «Союз МС-10» россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг отправятся на одну из российских курортных баз.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

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