Эксперт рассказал, как происходит консервация космической станции

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Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН рассказал, как происходит консервация космической станции.
Эксперт рассказал, как происходит консервация космической станции
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«Перед тем как экипаж вернётся на Землю, необходимо будет перевести все системы, обеспечивающие полёт станции — систему ориентации, систему жизнеобеспечения и другие системы, — в режим автоматического управления», — заявил он.

По его словам, также необходимо провести механические работы, и это довольно длительный процесс.

Как отметил эксперт, при полёте в автономном режиме есть риск выхода из строя какой-либо системы, и в таком случае будущее станции может стать туманным.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что возможность консервации МКС не рассматривается.

Также космонавт Александр Волков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал аварию «Союза МС-10».

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