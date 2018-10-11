Источник: спасатели прибыли к месту аварийной посадки экипажа МКС
Спасатели прибыли к месту аварийной посадки экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
- РИА Новости
Отмечается, что медицинская помощь российскому космонавту Алексею Овчинину и американскому астронавту Нику Хейгу не требуется.
Ранее стало известно, что во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя.
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