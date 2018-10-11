Источник рассказал о состоянии совершившего аварийную посадку экипажа МКС

Совершивший аварийную посадку в Казахстане экипаж МКС чувствует себя «хорошо, насколько это возможно».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.

«Экипаж чувствует себя хорошо, насколько это возможно после таких перегрузок», — сказал источник.

Во время запуска корабля #СоюзМС10 произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета.



Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга. pic.twitter.com/9Yt2a4uDqf — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС совершил аварийное приземление в Казахстане.

По данным источника, новый экипаж испытывал перегрузку в 6 G.