Источник: экипаж МКС совершил аварийное приземление в Казахстане
Капсула с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом после аварийной ситуации при запуске «Союза МС-10» к МКС приземлилась в Казахстане.
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
Как отмечается, после приземления экипаж вышел на связь.
Ранее стало известно, что во время старта ракеты «Союз» к Международной космической станции (МКС) произошла авария носителя.
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