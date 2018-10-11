Источник: экипаж МКС совершил аварийное приземление в Казахстане

Капсула с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом после аварийной ситуации при запуске «Союза МС-10» к МКС приземлилась в Казахстане.

Reuters

Об этом информирует РИА Новости. Как отмечается, после приземления экипаж вышел на связь. Ранее стало известно, что во время старта ракеты «Союз» к Международной космической станции (МКС) произошла авария носителя.