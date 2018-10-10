Источник: пробы с корабля «Союз МС-09» передали криминалистам

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Пылевой фильтр с космического корабля «Союз МС-09», а также пробы с внутренней поверхности бытового отсека корабля и со скафандров экипажа переданы криминалистам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, 9 октября в РКК «Энергия» после посадки в Казахстане доставили опечатанный спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-08».

«В присутствии компетентных органов и руководства предприятия производилась выемка из капсулы доставленных грузов. Криминалистам передана укладка номер 111 с пылевым фильтром, стоявшим в космическом корабле «Союз МС-09», пробы с внутренней поверхности его бытового отсека, а также со скафандров экипажа», — заявил источник.

Также он сообщил, что специалисты на месте взяли пробы из спускаемого аппарата «Союз МС-08» и лётных скафандров экипажа этого корабля.

Ранее стало известно, что пылевой фильтр с корабля «Союз МС-09», в котором ранее обнаружили отверстие, вернули на Землю.

«Роскосмос» рассматривает в качестве одной из версий появления отверстия в «Союзе МС-09» его повреждение на борту МКС кем-то из членов экипажа.

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