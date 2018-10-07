Источник: пылевой фильтр с корабля «Союз МС-09» вернули на Землю
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«Среди возвращённых кораблём «Союз МС-08» грузов наибольший интерес вызывает позиция №111. Это пылефильтр из корабля «Союз МС-09» и пробы мазков из отверстия и вокруг него», — сообщил источник.
По его словам, специалисты попробуют найти следы алюминия, из которого сделан герметичный бытовой отсек.
Как отмечается, если следы алюминия обнаружат, то это укажет на то, что отверстие на «Союз МС-09» было сделано в условиях орбитального полёта.
Ранее стало известно, что «Роскосмос» рассматривает в качестве одной из версий появления отверстия в «Союзе МС-09» его повреждение на борту МКС кем-то из членов экипажа.