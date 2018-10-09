Космонавты 11 октября отправятся на корабле «Союз МС-10» на МКС

Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг отправятся 11 октября на корабле «Союз МС-10» к Международной космической станции, сообщается на сайте Роскосмоса, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это второй космический полёт Овчинина, Хейг отправляется на станцию в первый раз. Они должны провести на орбите 187 суток.

Сообщается, что старт намечен на 11:40 мск 11 октября, корабль должен достигнуть МКС примерно за шесть часов.

По данным агентства, одной из задач Овчинина в ходе его второго полета станет поиск улик, связанных с возникновением «отверстия» в «Союзе».

Планируется, что Овичнин и командир «Союза МС-09» Сергей Прокопьев выйдет в середине ноября в открытый космос, чтобы обследовать корабль снаружи. Им предстоит вскрыть часть экранно-вакуумной теплоизоляции и противометеоритной защиты корабля, они попробуют добраться до просверленной области «Союза».

Ранее в NASA заявили, что заключение «Роскосмоса», что отверстие в «Союзе МС-09» не является результатом производственного дефекта, не обязательно подразумевает наличие злого умысла в его появлении.