NASA: заключение «Роскосмоса» о появлении отверстия в «Союзе» может не указывать на злой умысел

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Заключение «Роскосмоса», что отверстие в «Союзе МС-09» не является результатом производственного дефекта, не обязательно подразумевает наличие злого умысла в его появлении, говорится в заявлении NASA, опубликованном на его сайте.
NASA: заключение «Роскосмоса» о появлении отверстия в «Союзе» может не указывать на злой умысел
  • ©Корабль «Союз МС-09»
  • NASA

«Недавно российские СМИ сообщили, что генеральный директор («Роскосмоса» Дмитрий. — RT) Рогозин заявил, что дыра не является производственным дефектом. Этот вывод не обязательно означает, что отверстие было создано намеренно или со злым умыслом», — заявили в NASA.

Отмечается, что NASA и «Роскосмос» расследуют инцидент, чтобы определить причину. 

Также сообщается, что программа Международной космической станции предварительно планирует выход в открытый космос в ноябре для сбора дополнительной информации.

Ранее Рогозин заявил, что «Роскосмос» испытывает проблемы во взаимодействии с NASA, которые появились под влиянием определённых кругов, диктующих условия американскому ведомству.

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