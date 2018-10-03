NASA: заключение «Роскосмоса» о появлении отверстия в «Союзе» может не указывать на злой умысел
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«Недавно российские СМИ сообщили, что генеральный директор («Роскосмоса» Дмитрий. — RT) Рогозин заявил, что дыра не является производственным дефектом. Этот вывод не обязательно означает, что отверстие было создано намеренно или со злым умыслом», — заявили в NASA.
Отмечается, что NASA и «Роскосмос» расследуют инцидент, чтобы определить причину.
Также сообщается, что программа Международной космической станции предварительно планирует выход в открытый космос в ноябре для сбора дополнительной информации.
Ранее Рогозин заявил, что «Роскосмос» испытывает проблемы во взаимодействии с NASA, которые появились под влиянием определённых кругов, диктующих условия американскому ведомству.