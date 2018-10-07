В Сочи планируют построить тростниковую лодку для исторической экспедиции
Отмечается, что Гёрлитц хочет доказать, что ещё во времена Геродота древние египтяне плавали на восток Чёрного моря, чтобы доставлять металлы.
По данным издания, в экспедиции планирует принять участие международная команда из 12 человек.
Согласно плану экспедиции, путешественникам предстоит преодолеть около 3 тыс. км на четырёхметровой тростниковой лодке. Маршрут пройдёт через три моря - Чёрное, Мраморное и Эгейское. Конечная цель — остров Крит в Греции.
«Отрабатывается важнейшая функция судна — разворачиваться как по ветру, так и против ветра, нужно учиться выполнять без движущей силы мотора, лодке необходимо сохранять устойчивость», — заявил Гёрлитц.
Ранее сообщалось, что глубоководный автономный аппарат «Витязь-Д», который создают по заказу Фонда перспективных исследований, возьмут за основу при разработке батискафа для погружения в Марианскую впадину.