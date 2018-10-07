В Сочи планируют построить тростниковую лодку для исторической экспедиции

Международная команда во главе с немецким учёным Домиником Гёрлитцем намерены отправиться в историческую экспедицию на тростниковой лодке, которую планируют построить в Сочи, сообщает «Вести Сочи».

Отмечается, что Гёрлитц хочет доказать, что ещё во времена Геродота древние египтяне плавали на восток Чёрного моря, чтобы доставлять металлы.

По данным издания, в экспедиции планирует принять участие международная команда из 12 человек.

Согласно плану экспедиции, путешественникам предстоит преодолеть около 3 тыс. км на четырёхметровой тростниковой лодке. Маршрут пройдёт через три моря - Чёрное, Мраморное и Эгейское. Конечная цель — остров Крит в Греции.

«Отрабатывается важнейшая функция судна — разворачиваться как по ветру, так и против ветра, нужно учиться выполнять без движущей силы мотора, лодке необходимо сохранять устойчивость», — заявил Гёрлитц.

Ранее сообщалось, что глубоководный автономный аппарат «Витязь-Д», который создают по заказу Фонда перспективных исследований, возьмут за основу при разработке батискафа для погружения в Марианскую впадину.