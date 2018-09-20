Тест RT: что вы знаете о русских мореплавателях?
240 лет назад, 20 сентября 1778 года, родился российский мореплаватель вице-адмирал Фаддей Беллинсгаузен. Он участвовал в первом русском кругосветном плавании и командовал экспедицией, итогом которой стало открытие Антарктиды. В честь юбилея великого путешественника пройдите тест и проверьте, что вы знаете о русских мореплавателях и исследователях.
- РИА Новости
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