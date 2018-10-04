Рогозин рассказал о сроках создания транспортной системы, которая сможет достичь Луны

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия через 6—7 лет создаст транспортную систему, которая сможет достичь Луны.

«Примерно через 6—7 лет мы можем, используя уже «Ангару-А5», в случае если она будет стартовать с космодрома Восточный начиная с 2023—2024 годов, мы можем, даже используя нынешний пилотируемый корабль, обеспечить постоянно работающую транспортную систему, которая может достигать Луны и работать на лунной орбите», — цитирует его ТАСС.

По словам Рогозина, в настоящее время Россия обладает единственной космической транспортной системой.

В августе сообщалось, что на космодроме Восточный началось строительство стартового стола для ракеты «Ангара».