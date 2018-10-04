Рогозин рассказал о сроках создания транспортной системы, которая сможет достичь Луны

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия через 6—7 лет создаст транспортную систему, которая сможет достичь Луны.
Рогозин рассказал о сроках создания транспортной системы, которая сможет достичь Луны
  • РИА Новости

«Примерно через 6—7 лет мы можем, используя уже «Ангару-А5», в случае если она будет стартовать с космодрома Восточный начиная с 2023—2024 годов, мы можем, даже используя нынешний пилотируемый корабль, обеспечить постоянно работающую транспортную систему, которая может достигать Луны и работать на лунной орбите», — цитирует его ТАСС.

По словам Рогозина, в настоящее время Россия обладает единственной космической транспортной системой. 

В августе сообщалось, что на космодроме Восточный началось строительство стартового стола для ракеты «Ангара».

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