«Роскосмос» заявил о готовности к сотрудничеству с Индией по изучению планет
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба «Роскосмоса».
Встреча состоялась 25 сентября. Российскую делегацию возглавлял гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Основными темами переговоров были совместная работа в рамках пилотируемых космических программ и возможные совместные инициативы в направлениях спутниковой навигации.
«Россия также готова развивать сотрудничество с Индией в ракетостроении и двигателестроении, дистанционном зондировании Земли (ДЗЗ), космической метеорологии, астрофизических исследованиях и изучении планет», — отметили в «Роскосмосе».
Ранее Рогозин заявил об отказе России участвовать в лунном проекте на условиях США.