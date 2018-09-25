«Роскосмос» заявил о готовности к сотрудничеству с Индией по изучению планет

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Представители госкорпорации «Роскосмос» и Индийской организации космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) в ходе переговоров обсудили возможность сотрудничества по ряду вопросов.
«Роскосмос» заявил о готовности к сотрудничеству с Индией по изучению планет
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба «Роскосмоса».

Встреча состоялась 25 сентября. Российскую делегацию возглавлял гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Основными темами переговоров были совместная работа в рамках пилотируемых космических программ и возможные совместные инициативы в направлениях спутниковой навигации. 

«Россия также готова развивать сотрудничество с Индией в ракетостроении и двигателестроении, дистанционном зондировании Земли (ДЗЗ), космической метеорологии, астрофизических исследованиях и изучении планет», — отметили в «Роскосмосе».

Ранее Рогозин заявил об отказе России участвовать в лунном проекте на условиях США.

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