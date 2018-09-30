В институте космических исследований РАН прокомментировали создание базы на Луне

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Директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович заявил, что база на Луне должна быть международным проектом, так как, по его мнению, ни одна из космических держав сегодня не может её осваивать без помощи партнеров, сообщает РИА Новости.

«Это масштабная задача по финансовому обеспечению и техническим решениям. И это, безусловно, должна быть база с большим международным участием, но участие России должно быть значительным», — заявил Петрукович.

Он отметил, что Лунная база не представляет собой единичным отсек для жизни и работы космонавтов, а является многокомпонентной структурой.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали протокол о совместных проектах в области исследования Луны.

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