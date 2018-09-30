В институте космических исследований РАН прокомментировали создание базы на Луне
«Это масштабная задача по финансовому обеспечению и техническим решениям. И это, безусловно, должна быть база с большим международным участием, но участие России должно быть значительным», — заявил Петрукович.
Он отметил, что Лунная база не представляет собой единичным отсек для жизни и работы космонавтов, а является многокомпонентной структурой.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали протокол о совместных проектах в области исследования Луны.