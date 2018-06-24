Рогозин рассказал о задаче выйти на ежемесячные пуски с Восточного
- РИА Новости
«Восточный — это наша опорная точка... Это космодром, который даёт нам беспрепятственную возможность вхождения в космическое пространство с нашей национальной территории. Раньше у нас такого не было, потому что у нас была абсолютная зависимость от Байконура», — отметил он.
При этом Рогозин добавил, что российская сторона планирует пересмотреть программу пусков для того, чтобы постепенно увеличивать их количество с Восточного.
«Построили великий космодром, очень современный, в тайге, за короткое время. Теперь его надо использовать. Поэтому мы планируем, что не два пуска в год будет, а вообще у нас задача выйти на ежемесячные пуски с Восточного», — уточнил он.
По словам главы «Роскосмоса», если данная задача будет реализована, молодые специалисты, приехавшие в регион из крупных российских городов, будут чувствовать свою востребованность.
Ранее Рогозин и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи рассказали о впечатлениях от просмотра панорамного видео RT в рамках проекта «Космос 360».