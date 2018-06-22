Первый летний звездопад не будет виден в Москве из-за полной Луны

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Первый летний звездопад, пик которого придётся на 27 июня, не будет виден из-за полной Луны, сообщает m24 со ссылкой на Московский планетарий.
Первый летний звездопад не будет виден в Москве из-за полной Луны
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  • globallookpress.com

Речь идёт о слабом метеорном потоке Июньские Боотиды из созвездия Волопаса.

Его наблюдают каждый год с 22 июня по 2 июля. Мелкие частицы кометного вещества устремляются к поверхности Земли и сгорают в атмосфере.

Как пояснили в планетарии, для успешного наблюдения за падающими звёздами желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

Ранее сообщалось, что в Московском планетарии покажут лунное затмение и «полномарсие» 27 июля.

В январе progorod43.ru сообщало о полном лунном затмении, за которым можно было наблюдать в Кирове.

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