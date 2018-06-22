Первый летний звездопад не будет виден в Москве из-за полной Луны
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- globallookpress.com
Речь идёт о слабом метеорном потоке Июньские Боотиды из созвездия Волопаса.
Его наблюдают каждый год с 22 июня по 2 июля. Мелкие частицы кометного вещества устремляются к поверхности Земли и сгорают в атмосфере.
Как пояснили в планетарии, для успешного наблюдения за падающими звёздами желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.
Ранее сообщалось, что в Московском планетарии покажут лунное затмение и «полномарсие» 27 июля.
В январе progorod43.ru сообщало о полном лунном затмении, за которым можно было наблюдать в Кирове.