Первый летний звездопад не будет виден в Москве из-за полной Луны

Первый летний звездопад, пик которого придётся на 27 июня, не будет виден из-за полной Луны, сообщает m24 со ссылкой на Московский планетарий.

Речь идёт о слабом метеорном потоке Июньские Боотиды из созвездия Волопаса.

Его наблюдают каждый год с 22 июня по 2 июля. Мелкие частицы кометного вещества устремляются к поверхности Земли и сгорают в атмосфере.

Как пояснили в планетарии, для успешного наблюдения за падающими звёздами желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

Ранее сообщалось, что в Московском планетарии покажут лунное затмение и «полномарсие» 27 июля.

В январе progorod43.ru сообщало о полном лунном затмении, за которым можно было наблюдать в Кирове.