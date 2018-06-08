В Московском планетарии покажут лунное затмение и «полномарсие» 27 июля
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Впервые за 15 лет Марс окажется на максимально близком к Земле расстоянии — 55,7 млн км. Это один из лучших периодов для наблюдения за планетой. Такое явление называется «полномарсие».
Следующее сближение Марса и Земли ожидается не ранее 15 сентября 2035 года. В этом году оно совпадает с полным лунным затмением, которое продлится 1 час 44 минуты и станет самым продолжительным лунным затмением за 100 лет.
Одновременно эти явления жители Земли наблюдали почти 200 лет назад — в 1830 году. В этот раз увидеть «полномарсие» и затмение можно будет в планетарии с 21:30 до 1:00.
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