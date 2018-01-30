Жители Кирова смогут понаблюдать за полным лунным затмением
Как рассказал создатель кировского астроклуба Алексей Сыкчин, продолжительность максимальной фазы явления составит 76 минут.
Наблюдать за явлением лучше всего с помощью бинокля или телескопа, но если их нет, то можно увидеть затмение и невооружённым глазом, добавил эксперт.
Следующее полное лунное затмение ожидается 27 июля 2018 года.
Ранее сообщалось, что Луна днём во вторник, 30 января, подойдёт к Земле на минимальное расстояние в 358 994 км.