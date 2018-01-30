Жители Кирова смогут понаблюдать за полным лунным затмением

Жители и гости Кирова смогут наблюдать в среду, 31 января, полное лунное затмение, сообщает progorod43.ru.

Как рассказал создатель кировского астроклуба Алексей Сыкчин, продолжительность максимальной фазы явления составит 76 минут.

Наблюдать за явлением лучше всего с помощью бинокля или телескопа, но если их нет, то можно увидеть затмение и невооружённым глазом, добавил эксперт.

Следующее полное лунное затмение ожидается 27 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что Луна днём во вторник, 30 января, подойдёт к Земле на минимальное расстояние в 358 994 км.