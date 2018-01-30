Жители России 31 января смогут наблюдать суперлуние

По прогнозам астрономов Московского планетария, Луна днём во вторник, 30 января, подойдёт к Земле на минимальное расстояние в 358 994 км.

Как отмечается, 31 января в случае ясной погоды жители России смогут наблюдать суперлуние.

«Второе январское суперлуние 31 января 2018 года совпадает с полным затмением Луны. Разница между перигеем и полнолунием составит около 28 часов: 30 января Луна подойдёт к Земле в 12:55 мск на 358 994 км, а 31 января с 14:28 до 18:11 мск произойдут полнолуние и полное затмение Луны», — цитирует РИА Новости астрономов.

Ранее Inforeactor сообщал, что в ночь с 1 на 2 января 2018 года в Москве можно было увидеть суперлуние.