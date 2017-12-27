Суперлуние можно будет увидеть в Москве в ночь на 2 января

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В ночь с 1 на 2 января 2018 года в Москве можно будет увидеть суперлуние, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт столичного планетария.

Так называют явление, когда полнолуние совпадает с приближением Луны к Земле. Понаблюдать за ним удастся лишь при ясной погоде.

Кроме того, по информации планетария, 30 января Луна максимально приблизится к Земле. Как подсчитали специалисты, расстояние спутника от планеты составит 358,9 тыс. км.

31 января произойдёт полнолуние и полное затмение Луны.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крымская обсерватория прокомментировала информацию о падении в регионе метеорита.

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