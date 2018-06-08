В NASA выразили надежду на хорошее сотрудничество с новым главой «Роскосмоса»
- Билл Герстенмайер
- globallookpress.com
- © Gene Blevins/ZUMAPRESS.com
Об этом сообщает РИА Новости.
«На Байконуре я действительно встречался с господином Рогозиным. У нас состоялась очень продуктивная беседа, я рассказал ему о сегодняшней ситуации касательно нескольких программ, он сделал то же самое. Беседа была очень продуктивной, я надеюсь на очень хорошее сотрудничество в будущем», — сказал он.
Отмечается, что Герстенмайер присутствовал в подмосковном ЦУПе во время стыковки корабля «Союз МС-09» с МКС.
Ранее российский лидер Владимир Путин призвал Дмитрия Рогозина укрепить команду «Роскосмоса» хорошими специалистами и высококлассными учёными.