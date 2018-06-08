В NASA выразили надежду на хорошее сотрудничество с новым главой «Роскосмоса»

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Заместитель администратора Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по пилотируемым программам Билл Герстенмайер заявил, что в ведомстве надеются на продуктивное сотрудничество с новым руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.
В NASA выразили надежду на хорошее сотрудничество с новым главой «Роскосмоса»
  • Билл Герстенмайер
  • globallookpress.com
  • © Gene Blevins/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает РИА Новости.

«На Байконуре я действительно встречался с господином Рогозиным​​​. У нас состоялась очень продуктивная беседа, я рассказал ему о сегодняшней ситуации касательно нескольких программ, он сделал то же самое. Беседа была очень продуктивной, я надеюсь на очень хорошее сотрудничество в будущем», — сказал он.

Отмечается, что Герстенмайер присутствовал в подмосковном ЦУПе во время стыковки корабля «Союз МС-09» с МКС.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал Дмитрия Рогозина укрепить команду «Роскосмоса» хорошими специалистами и высококлассными учёными.

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