Корабль «Союз МС-09» завершил стыковку с МКС

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Корабль «Союз МС-09» с участниками новой экспедиции на МКС пристыковался к космической станции.
Корабль «Союз МС-09» завершил стыковку с МКС
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные подмосковного Центра управления полётами.

Новые члены экипажа — россиянин Сергей Прокопьев, астронавт из Германии Александер Герст и астронавт NASA Серина Ауньон — присоединятся к коллегам на МКС после разблокировки люков.

На станции в настоящее время находятся космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев и американские астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Командование станцией перейдёт от Фойстела к немецкому астронавту Александеру Герсту.

Ранее ракета «Союз-ФГ» с членами экипажа на борту стартовала с Байконура.

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