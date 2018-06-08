Корабль «Союз МС-09» завершил стыковку с МКС
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные подмосковного Центра управления полётами.
Новые члены экипажа — россиянин Сергей Прокопьев, астронавт из Германии Александер Герст и астронавт NASA Серина Ауньон — присоединятся к коллегам на МКС после разблокировки люков.
На станции в настоящее время находятся космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев и американские астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Командование станцией перейдёт от Фойстела к немецкому астронавту Александеру Герсту.
Ранее ракета «Союз-ФГ» с членами экипажа на борту стартовала с Байконура.