Ракета «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-09» стартовала с Байконура

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Ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблём «Союз МС-09» стартовала с Байконура на МКС.
Ракета «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-09» стартовала с Байконура

    В составе экипажа — космонавт «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серина Ауньон-Чэнселлор и представитель Европейского космического агентства Александер Герст из Германии.

    Ранее сообщалось, что члены экипажа МКС Антон Шкаплеров, Скотт Тингл и Норишиге Канаи вернулись на Землю.

    RT ведёт прямую трансляцию.

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