Ракета «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-09» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблём «Союз МС-09» стартовала с Байконура на МКС.

В составе экипажа — космонавт «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серина Ауньон-Чэнселлор и представитель Европейского космического агентства Александер Герст из Германии. Ранее сообщалось, что члены экипажа МКС Антон Шкаплеров, Скотт Тингл и Норишиге Канаи вернулись на Землю. RT ведёт прямую трансляцию.