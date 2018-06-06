Ракета «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-09» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблём «Союз МС-09» стартовала с Байконура на МКС.
В составе экипажа — космонавт «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серина Ауньон-Чэнселлор и представитель Европейского космического агентства Александер Герст из Германии.
Ранее сообщалось, что члены экипажа МКС Антон Шкаплеров, Скотт Тингл и Норишиге Канаи вернулись на Землю.
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