Космические старты: запуск пилотируемого корабля «Союз МС-09» с символикой ЧМ-2018

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RT
Корабль «Союз МС-09», украшенный символикой чемпионата мира по футболу, отправляется на МКС с космодрома Байконур. В составе экипажа — космонавт «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серина Ауньон-Ченселлор и представитель Европейского космического агентства Александер Герст из Германии. RT ведёт прямую трансляцию запуска.
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