Путин предложил Рогозину возглавить «Роскосмос»
Российский лидер Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос».
- Reuters
В свою очередь Рогозин пообещал оправдать доверие, передаёт РИА Новости.
«Я сделаю всё возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — отметил он на встрече с главой государства.
Ранее Государственная дума назначила главой Счётной палаты Алексея Кудрина, кандидатуру которого ранее внёс Путин.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: