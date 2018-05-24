Путин предложил Рогозину возглавить «Роскосмос»

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос».
Путин предложил Рогозину возглавить «Роскосмос»
  • Reuters

В свою очередь Рогозин пообещал оправдать доверие, передаёт РИА Новости.

«Я сделаю всё возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — отметил он на встрече с главой государства.

Ранее Государственная дума назначила главой Счётной палаты Алексея Кудрина, кандидатуру которого ранее внёс Путин. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных