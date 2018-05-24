Путин предложил Рогозину возглавить «Роскосмос»

Российский лидер Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос».

В свою очередь Рогозин пообещал оправдать доверие, передаёт РИА Новости.

«Я сделаю всё возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — отметил он на встрече с главой государства.

Ранее Государственная дума назначила главой Счётной палаты Алексея Кудрина, кандидатуру которого ранее внёс Путин.