СМИ: Российские учёные планируют разработать вакцину от ВИЧ в течение пяти лет

Российские учёные планируют создать вакцину от ВИЧ-инфекции в течение пяти лет, при этом второй этап доклинических испытаний стартует в начале 2019 года, сообщает издание «Известия» со ссылкой на ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Недавно мы завершили первый этап доклинических испытаний, которые подтвердили абсолютную безопасность вещества. В следующем году мы приступаем к его испытаниям на эффективность», — рассказал руководитель отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ Герман Шипулин.

Он отметил, что механизм действия разрабатываемого вещества направлен на блокировку рецептора CCR5 — мембранного белка, через который вирус проникает внутрь клетки организма.

«И наши, и зарубежные исследования доказывают, что пациент даже не замечает отсутствия этого рецептора», — пояснил Шипулин, отметив, что «если у ВИЧ-инфицированного «сломать» эти рецепторы, то вирус не сможет размножаться».

«При этом костный мозг продолжит восстанавливать иммунные клетки. Пациент будет сам выздоравливать», — добавил учёный.

Ранее Минздрав России представил на обсуждение законопроект, который запрещает распространение информации, в которой содержатся призывы к отказу от выявления или лечения ВИЧ.