Названы сроки начала испытаний первой многоразовой возвращаемой ракеты в России

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Первую многоразовую, возвращаемую космическую ракету в России могут испытать в 2022 году. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Бориса Сатовского.

По его словам, в рамках совместного проекта ФПИ, Роскосмоса и Объединённой авиастроительной корпорации завершился аванпроект возвращаемого ракетного блока многоразовой ракетно-космической системы сверхлёгкого класса.

«Определён облик перспективной многоразовой ракетно-космической системы. Лётные испытания демонстратора системы намечены на 2022 год», — сказал Сатовский. 

Он добавил, что система предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту полезной нагрузки массой до 600 кг.

Ранее стало известно, что Россия может принять участие в создании центра реабилитации космонавтов в Китае.

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