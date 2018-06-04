Названы сроки начала испытаний первой многоразовой возвращаемой ракеты в России

Первую многоразовую, возвращаемую космическую ракету в России могут испытать в 2022 году. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Бориса Сатовского.

По его словам, в рамках совместного проекта ФПИ, Роскосмоса и Объединённой авиастроительной корпорации завершился аванпроект возвращаемого ракетного блока многоразовой ракетно-космической системы сверхлёгкого класса. «Определён облик перспективной многоразовой ракетно-космической системы. Лётные испытания демонстратора системы намечены на 2022 год», — сказал Сатовский. Он добавил, что система предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту полезной нагрузки массой до 600 кг. Ранее стало известно, что Россия может принять участие в создании центра реабилитации космонавтов в Китае.