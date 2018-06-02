СМИ рассказали, когда SpaceX планирует провести первый коммерческий пуск ракеты Falcon Heavy

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Первый коммерческий запуск ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником для телекоммуникационной компании Arabsat планируется провести в период с декабря нынешнего по январь следующего года, сообщает SpaceNews.

По данным издания, точная дата пока не установлена. Перед этим компания SpaceX планирует запустить при помощи Falcon Heavy груз для американских ВВС.

В феврале сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy стартовала с мыса КанавералПозднее глава SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter опубликовал трансляцию полёта автомобиля Tesla Roadster на орбите Земли.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН оценил деятельность Маска.

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