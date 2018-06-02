СМИ рассказали, когда SpaceX планирует провести первый коммерческий пуск ракеты Falcon Heavy
По данным издания, точная дата пока не установлена. Перед этим компания SpaceX планирует запустить при помощи Falcon Heavy груз для американских ВВС.
В феврале сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал. Позднее глава SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter опубликовал трансляцию полёта автомобиля Tesla Roadster на орбите Земли.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН оценил деятельность Маска.