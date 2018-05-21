Эксперт оценил работу Китая в области покорения космоса

Астроном Николай Лагин в беседе с ФАН оценил работу Китая в области покорения космоса.

«Китайское национальное космическое управление ведёт планомерную работу по реализации своей лунной программы», — заявил он.

По его словам, КНР направляет колоссальные средства на космос и нацелена на победу в новой космической гонке, хотя иногда складывается впечатление, что Пекин стоит особняком от того, что делают NASA, Роскосмос и Европейское космическое агентство.

Ранее СМИ сообщали, что Китай установил мировой рекорд по имитации пребывания людей на Луне.

Также депутат Госдумы, Герой России, лётчик-космонавт Максим Сураев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с доставкой грузов США на Международную космическую станцию.