Учёные обнаружили на поверхности МКС вещество из созвездия Центавра

Головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш сообщил, что российские учёные обнаружили на поверхности Международной космической станции гольмий — вещество, которое наиболее часто встречается в исследованной части Вселенной на звезде Пшибыльского из созвездия Центавра.

Как сообщает РИА Новости, с 2010 года в рамках эксперимента «Тест» на внешней поверхности МКС устанавливаются ловушки для частиц космической пыли, содержимое которых позднее изучают на Земле.

Отмечается, что за время проведения эксперимента на Землю было спущено 19 проб.

«При химическом анализе свёртка ткани впервые в космической пыли в значимых концентрациях обнаружен элемент гольмий. Этот лантаноид очень редок и находится на Земле в рассеянном состоянии. Его неожиданно повышенное содержание может быть связано только с попаданием на поверхность МКС пыли из межпланетного пространства и «крупной межпланетной пыли» — метероидного вещества», — говорится в докладе ЦНИИмаш.

Отмечается, что среди космических объектов аномально высоким содержанием гольмия отличается звезда Пшибыльского, которая находится на расстоянии в примерно 410 световых лет от Солнца в созвездии Центавра.

Также в пробах была обнаружена ДНК бактерий поверхностного слоя Мирового океана, однако она встречается не в первый раз.

Ранее сообщалось, что на МКС могут разместить лазер, предназначенный для борьбы с космическим мусором.