На МКС может появиться лазер для борьбы с космическим мусором

На Международной космической станции (МКС) могут разместить лазер, предназначенный для борьбы с космическим мусором. Об этом информирует РИА Новости.

Председатель экспертной группы Совета по космическим угрозам, член-корреспондент РАН Борис Шустов в ходе выступления на заседании РАН по космосу рассказал о разработке подобной установки.

По его словам, на праздновании 60-летия первого спутника в Институте космических исследований прошло заседание рабочей группы. Во время заседания учёные из России, Италии, Франции и Японии договорились об образовании международной кооперации.

«Все они будут думать над применением орбитальных лазеров, размещенных на МКС, чтобы избежать столкновении с малыми, в несколько сантиметров, но самыми многочисленными и поэтому самыми опасными обломками космического мусора», — заявил он.

При этом президент РАН Александр Сергеев заявил, что в последнее время стало очень популярным обсуждение использования действующих из космоса лазеров по отклонению элементов мусора на орбиты их сведения в атмосферу.

«Сейчас в Японии и Европе серьезно обсуждаются проекты создания таких установок», — сказал он.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили о проведении коррекции орбиты МКС.